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Чому тривогу в Києві оголосили після вибухів: пояснення ЗСУ

Чому тривогу в Києві оголосили після вибухів: пояснення ЗСУ
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Балістичні ракети летять дуже швидко й у сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу та ліквідувати ворожі цілі. Тому тривогу у Киві та області під час нічної атаки оголосили відразу після перших вибухів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, росіяни цієї ночі запустили ракети, що летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально - лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити", - пояснив Ігнат.

Як розповів речник, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ цієї ночі, поки невідомо. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.

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