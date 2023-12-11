Румунія допоможе Україні збільшити експорт зерна у 2024 році

Румунія допоможе Україні експортувати зерно через створення якірної стоянки в порту Констанца, будівництво якого планують завершити у березні 2024 року. Про це заявив гендиректор державної судноплавної компанії "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко, повідомляє Економічна правда.

"В березні наступного року в Констанці планується запуск додаткової якірної стоянки для української агропродукції. Домовленість про це досягнута в Румунії на зустрічі щодо нарощення експортної спроможності українських портів Дунаю" , – зазначив Москаленко.

За його словами, обговорення створення якірних стоянок з румунськими колегами розпочали ще у вересні. Наразі завдяки відкриттю портів Одеси потік агропродукції через Придунав’я зменшився. Однак питання "резервного" напрямку експорту агропродукції не втратило актуальності, а Дунай може знову перетворитись на основний.

Москаленко наголошує, що за січень та лютий румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні ввести стоянку в експлуатацію.

Крім того, було домовлено з Румунією про онлайн-чергу на обробку барж у Констанці, що дозволить зробити роботу більш прогнозованою.