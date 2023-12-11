ООН потрібно $46,4 млрд для надання гумпотреб у 2024 році
Організація Об'єднаних Націй звернулася із закликом виділити понад 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали внаслідок гуманітарних криз по всьому світу, зокрема на палестинських територіях, у Судані та в Україні, повідомляє Укрінформ.
В ООН заявили, що глобальні гуманітарні прогнози на 2024 рік є "похмурими", це означає, що наступний рік пройде з конфліктами, надзвичайними кліматичними ситуаціями.
У своєму Глобальному гуманітарному огляді на наступний рік Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ) заявило, що майже 300 мільйонам людей у світі буде потрібна гуманітарна допомога наступного року через конфлікти, кліматичні надзвичайні ситуації та економічні чинники.
Сюди входять мільйони людей у Східній та Південній Африці, значна частина яких постраждала внаслідок кризи у Судані, заявив голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс.
"П’ять найбільших потреб щодо однієї країни стосуються Сирії (4,4 млрд доларів), України (3,1 млрд доларів), Афганістану (3 млрд доларів), Ефіопії (2,9 млрд доларів) та Ємену (2,8 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні.