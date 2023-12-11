З'явилися кадри з місця загибелі Киви – джерела в СБУ

Співрозмовники у Службі безпеки України поділилися знімками та відео з місця ліквідації колабораціоніста Іллі Киви, якого було вбито у Підмосков'ї 6 грудня, повідомляє Ліга.net.

За його словами, спецоперація СБУ готувалась тривалий час і була успішно реалізована.

На кадрах можна побачити тіло Киви, що лежить на снігу, а поруч із ним видно плями крові.

Фото: источники в СБУ

Також на відео зображено спостережний пункт, де чекали колаборанта — неподалік цього місця він знімав свої численні пропагандистські ролики.

Наголошується, що Кива був однією з пріоритетних цілей, його "вели" давно, вивчаючи деталі маршрутів пересування, розпорядок його дня та звички. Дарма що мав серйозну охорону, його вдалося ліквідувати.