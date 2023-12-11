У МЗС розповіли про ключові питання щодо України на саміті ЄС

На майбутньому саміті Євроради 14-15 грудня лідери ЄС розглядатимуть одразу чотири важливих питання щодо України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Європейська правда.

"На обговоренні буде чотири питання пов’язані з Україною. Перше – відкриття переговорів, друге – затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, третє – продовження фінансування для Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу. Четверте – це схвалення 12-го пакету санкцій" , – зазначив Кулеба.

Він додав, що усі ці питання є дуже важливими, але ключовим є все ж відкриття переговорів.

"Не хочу навіть говорити про нищівні наслідки, якщо Єврорада не зможе ухвалити цього рішення, не лише в контексті України, а в ширшому контексті процесу розширення. Ми зробили своє "домашнє завдання" і очікуємо, що ЄС зробить своє" , – сказав міністр закордонних справ України.

Він додав, що у дні, які залишаються перед самітом, українська дипломатія продовжить роботу з окремими країнами-членами.