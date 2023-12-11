ISW: Москва не готова до серйозних переговорів з Україною

Росія не має наміру проводити серйозні переговори з Україною у атмосфері доброї волі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, в письмовому інтерв’ю AFP речниця МЗС Росії Марія Захарова підкреслила, що максималістські цілі Росії в Україні не змінилися, повторивши вимогу Кремля про повну політичну капітуляцію України та прийняття Києвом військових і територіальних вимог Росії. В ISW наголосили, що це не свідчить про готовність до серйозних переговорів.

Вона заявила, що "всеосяжне, стійке і справедливе вирішення питання" в Україні може відбутися лише в тому випадку, якщо Захід припинить "накачувати Збройні сили України зброєю" і якщо Україна здасть заявлені Росією українські території. Також Захарова повторила стару заяву Кремля про те, що Росія вторглася в Україну для "демілітаризації", "денацифікації" та "забезпечення прав російськомовних громадян" в Україні.

На думку аналітиків ISW, коментарі Захарової чітко підкреслюють той факт, що початкові цілі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, викладені президентом РФ Володимиром Путіним, не змінилися і що він не має наміру припиняти війну.

"ІSW продовжує оцінювати, що Росія не має наміру вести серйозні переговори з Україною в дусі доброї волі, і що переговори на російських умовах рівнозначні повній капітуляції України і Заходу" , – йдеться у звіті.

Вимога Захарової, щоб Україна вивела свої війська з "російської території" як необхідна передумова для врегулювання війни, свідчить про те, що максималістські цілі Росії включають контроль над усіма чотирма областями, частини яких вона незаконно анексувала. Йдеться про частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Аналітики ISW вважають, що заклики до капітуляції України за нинішніх обставин, коли Росія контролює українську територію аж до нинішньої лінії фронту, є неприйнятними з точки зору життєво важливих інтересів національної безпеки України та Заходу.

"Вимога Росії про ще більшу здачу утримуваної Україною території, яку російські війська, ймовірно, зможуть завоювати лише ціною величезної додаткової крові, ресурсів і часу, якщо взагалі зможуть це зробити, вказує на те, що цілі Росії виходять далеко за рамки утримання території, яку російські війська вже захопили" , — йдеться у звіті.

В ISW додали, що російські війська продовжують проводити наступальні операції на сході Харківської області, про анексію якої Росія не заявляла, що свідчить про те, що територіальні цілі Росії можуть бути ще більш експансивними, ніж ті, які виклала Захарова.