Внаслідок атаки на Київ пошкоджено об'єкти енергетики – Міненерго

У результаті нічної ракетної атаки на Київ у ніч на 11 грудня було пошкоджено об'єкти енергетики.﻿ Про це заявили в міністерстві енергетики, повідомляє Економічна правда.

"Триває огляд пошкоджених об’єктів" , - йдеться в повідомленні.

У результаті нічної атаки без напруги у Києві залишаються 120 споживачів.

Крім того, згідно з повідомленням Міненерго, загалом по Україні з різних причин без світла залишаються 491 населений пункт. Це, зокрема, бойові дії, технічні причини та негода.

Дніпропетровська область

Внаслідок несприятливих метеоумов знеструмлювались 140 населених пунктів (22,6 тисячі споживачів). На ранок під'єднано 21,7 тисячі абонентів, ще залишаються знеструмленими 3,8 тисячі клієнтів.

Донецька область

За добу заживлено 10 населених пунктів (12,2 тисячі споживачів), знеструмлених через бойові дії. Через обстріли відключено 2 населених пункти – 11,9 тисячі абонентів. Залишаються без електропостачання 113 населених пунктів - 121,2 тисячі точок обліку.

Запорізька область

Через технічні причини без електроенергії 28 населених пунктів (3,4 тисячі абонентів). Заживлено 3 населених пункти – 144 абоненти, залишається без напруги внаслідок бойових дій 63 населених пунктів (близько 26 тисяч споживачів).

Кіровоградська область

Через негоду знеструмлено 7 населених пунктів – майже 700 абонентів.

Миколаївська область

У результаті технічних причин та бойових дій знеструмлено 123 споживачів.

Одеська область

Через технічні причини без напруги 1,9 тисячі точок обліку.

Сумська область

Під час ворожого обстрілу в одному з прикордонних з РФ районів пошкоджено ввідний газопровід. Є відключення.

Тернопільська область

Через технічні причини знеструмлено 16 населених пунктів – 5,7 тисячі споживачів.

Харківська область

За добу відновлено електропостачання 44 абонентам. Наразі триває огляд мереж, пошкоджених внаслідок нових обстрілів, у чотирьох - п’яти громадах області.

У результаті бойових дій пошкоджено розподільний сталевий підземний газопровід. Без газопостачання понад тисяча клієнтів.

Херсонська область

В обласному центрі заживлено 139 абонентів, знеструмлених через бойові дії, відключено близько 5 тисяч споживачів. В області залишаються без напруги 47 населених пунктів (понад 26 тисяч точок обліку).

Чернігівська область

В області внаслідок бойових дій без напруги – 12 населених пунктів (1,3 тисячі абонентів).

Водночас обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Запровадження графіків відключень побутових споживачів не передбачається.