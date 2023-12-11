Пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується у середині грудня – МОЗ

В Україні пік захворюваності на COVID-19 прогнозується у середині грудня і продовжиться до січня. Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 мільйона українців. Упродовж грудня близько чотирьох тисяч пацієнтів з COVID-19 опиняються в лікарні щотижня.

"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше" , - розповів Кузін.

Головний санітарний лікар зазначив, що пік прогнозують на середину грудня. Він триватиме до січня 2024 року, а потім поступово згасатиме.

"Починаючи із січня, вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2" , - додав Кузін.

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.