Британська розвідка: ЗСУ могли частково вибити РФ зі Степового під Авдіївкою

Розвідувальна спільнота Міноборони Британії розповіла про успішні локальні контратаки Збройних сил України під час боїв біля Авдіївки. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії 11 грудня, повідомляє Європейська правда.

"Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російські війська повного контролю над селом Степове" , – зазначають розвідники.

Як вказують аналітики, саме тут РФ намагається здійснити одну зі своїх атак "кліщами", щоб оточити Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

Розвідка зауважила, що Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найбільш інтенсивних боїв на фронті, де в окремі дні в цьому невеликому секторі, ймовірно, відбувалося близько 40% усіх бойових зіткнень.