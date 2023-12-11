Binance припиняє підтримку обміну рубля у P2P-переказах

Найбільша криптобіржа Binance припиняє підтримку P2P-обміну криптовалют для росіян з 31 січня 2024 року. При цьому, у росіян зберігаються можливості обходити обмеження, повідомляє Економічна правда.

Зокрема російські користувачі більше не зможуть здійснювати міжперсональні обміни по валютним парам: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB та RUB/RUB P2P.

Як зазначають, кінцева підтримка торгівлі рублями відбудеться в кінці січня 2024 року, але росіяни все ще можуть торгувати криптовалютою на біржі CommЕХ, якій Binance продає весь свій російський бізнес. У Binance розробили процес передачі активів росіян на нову біржу.

Нагадаємо, Криптовалютна біржа Binance оголосила, що з 15 листопада припиняє підтримку депозитів у російських рублях.