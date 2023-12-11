Британія створить підрозділ для боротьби з обходом санкцій щодо РФ

Велика Британія анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії, повідомляє Європейська правда.

Компанії, які ухиляються від дотримання санкцій, у тому числі запроваджених з початку війни в Україні, зіткнуться з більш жорсткими обмеженнями завдяки створенню нового Офісу із впровадження торговельних санкцій (OTSI), йдеться в заяві.

У повідомленні уряду Британії стверджують, що відомство матиме більше повноважень щодо накладення штрафів за порушення санкцій та передаватиме справи для притягнення до кримінальної відповідальності до HMRC (Служби доходів та митниці).

Відомство, зокрема, стежитиме за діяльністю компаній, які можуть уникати санкцій, відправляючи продукцію через інші країни.

Планують, що OTSI запрацює на початку 2024 року – щойно будуть введені в дію нові законодавчі вимоги. Підрозділ покликаний посилити нинішню роботу уряду Британії, спрямовану на забезпечення дотримання санкцій Лондона.