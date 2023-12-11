НАТО не чекає, поки Росія відновить свою армію – посол США

У НАТО запевняють, що не збираються чекати, перш ніж Росія знову відновить свою армію і військову промисловість. Про це в інтерв'ю LSM заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт, повідомляє Європейська правда.

За її словами, Альянс готується стримувати й захищатися проти будь-якого виду агресії Росії на території НАТО, зокрема, якщо РФ нападе на країни Балтії

"Важливо, що НАТО не чекає. Альянс дуже зосереджений на потребах безпеки (країн Балтії) у реальному часі. Ми розуміємо, що країни Балтії цю агресивну війну відчувають інакше, ніж інші країни-учасниці Альянсу. І з цієї причини з першого дня, від самого початку війни ми негайно почали посилати сили в Східну Європу – не тільки США, а й інші країни блоку" , – зазначила Сміт.

Вона додала, що Альянс має нові плани, нову стратегію та нову доктрину, щоб забезпечити здатність захистити кожен дюйм своєї території.

"І ми зосереджуємося на гібридних загрозах – не тільки танках, які перетинають кордон, а й на кібербезпеці. Ми зосереджуємося на дезінформації, критичній інфраструктурі" , – запевнила Сміт.

Посол США в Альянсі зазначила, що Вашингтону вдалося в короткі терміни збільшити обсяг виробництва зброї та боєприпасів, де випуск 155-міліметрових снарядів збільшено майже вдвічі.