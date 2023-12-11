Багато депутатів хочуть скласти повноваження, ми не відпускаємо їх – Арахамія

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив в ефірі національного телемарафону, що кількість нардепів, які бажають достроково скласти свої повноваження, "доволі велика", але Рада їх "не відпускає", повідомляє Ліга.net.

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей <...> Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця каденції та ухвалювати необхідні для держави закони" , – сказав він.

Арахамія зазначає, що тепер треба оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах.

"Це треба, щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, в якому він почав працювати", – сказав він.

Станом на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради – 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450).

8 грудня Рада підтримала дострокове припинення повноважень ще трьох нардепів: Максима Єфімова (фракція "Відновлення"), Дмитра Шпенова (позафракційний) і Віталія Данілова (фракція "Батьківщина").