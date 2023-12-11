Що українці найчастіше шукали в Google цьогоріч – рейтинг

Google оприлюднила рейтинг запитів, які українці робили у 2023 році найчастіше. Одним із найпопулярніших пошукових запитів став "Карта повітряних тривог", повідомляє Ліга.net.

Другим за популярністю був запит "Графік відключення світла". Третє місце посів запит "Пригожин". Також популярним був запит "Deep State". Серед тем року опинились й "Ізраїль" і "Каховська ГЕС".

У розділі особистостей лідером за зростанням інтересу став міністр оборони України Рустем Умєров. Серед тих, хто помер 2023 року, найбільше запитів було про Євгена Пригожина, Ніну Матвієнко та Дениса Монастирського.

У сфері розваг "Оппенгеймер" виявився найпопулярнішим фільмом року серед українців. Також серед популярних запитань були "Аватар 2: Шлях води", українська анімація "Мавка", фільм "Барбі" та трагікомедія "Люксембург, Люксембург" від українського режисера Антоніо Лукіча.

У категорії телесеріалів лідерство утримав серіал "Венздей". Високий інтерес викликали і нові сезони таких шоу, як "Гарний лікар", "Будиночок на щастя" та "Відьмак". Турецькі драми "Криваві квіти" та "Зимородок" також привернули увагу української аудиторії.

У категорії "Покупка року" українці були зацікавлені в запитаннях, де купити калій йодид, а також виявили інтерес до генераторів, онлайн-квитків Укрзалізниці, нових моделей iPhone та павербанків.

Щодо запитань "Що таке?", українці шукали інформацію про гепатит А, ХАМАС та РЕБ. Також було багато запитань щодо термінів "Редан", "Макеба" та "ІПСО".

Повний рейтинг виглядає так:

Визначальні моменти року

Карта повітряних тривог Графік відключення світла Пригожин ChatGPT Оппенгеймер Deep State Ізраїль Соледар Каховська ГЕС Євробачення 2023

Персони, інтерес до яких зростав найбільше

Рустем Умєров Спартак Суббота Олексій Арестович Олександр Усик Володимир Путін Михайло Мудрик Кирило Буданов Дмитро Лінартович Ірина Фаріон Гарік Бірча

Пішли назавжди

Євген Пригожин Ніна Матвієнко Денис Монастирський Владлен Татарський Валентин Юдашкін Меттью Перрі Тото Кутуньйо Сергій Сивохо Вахтанг Кікабідзе Тіна Тернер

Питання: "Що таке... ?"

Гепатит А ХАМАС РЕБ Редан КАБ Сектор Газа Промзона Макеба ІПСО Касетні боєприпаси

Покупка

Калій йодид Генератор Укрзалізниця квитки онлайн Айфон 15 Павербанк Німесил Аерогриль Старлінк 20 гривень до річниці війни Лампа на акумуляторі

Фільм

Оппенгеймер Аватар 2: Шлях води Мавка Форсаж 10 Джон Уік 4 Барбі П'ять ночей у Фредді Люксембург, Люксембург Чебурашка Вартові галактики 3

Серіал