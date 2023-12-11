Які електромобілі купували українці у листопаді: топ нових та вживаних

У листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року попит на електромобілі зріс майже утричі. Втім якщо порівнювати з жовтнем цього року, ринок зменшився на 4%.

Про це повідомляє﻿ Укравтопром.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 4239 шт. (нових – 827 шт., уживаних – 3412 шт.). З 77 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

Топ-5 нових електромобілів на ринку у листопаді 2023 року:

Volkswagen ID.4 - 297 од.; Toyota BZ4X - 64 од.; BYD Song - 55 од.; Honda eNS1 - 50 од.; Volkswagen ID.6 - 48 од.;

Топ-5 місяця вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 515 од.; Tesla Model 3 - 385 од.; Volkswagen е-Golf - 355 од.; Tesla Model Y - 284 од.; Audi E-Tron - 201 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин - з 17% до 20%.