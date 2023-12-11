На кордоні з Польщею розблокували один пункт пропуску – Кубраков
На кордоні з Польщею розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". КПП запрацював з 14:00 понеділка.
Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі", – повідомив урядовець.
За його словами, для розблокування пункту пропуску міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури "провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях".
"Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави", – зазначив Кубраков.