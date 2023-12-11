На кордоні з Польщею розблокували один пункт пропуску – Кубраков

На кордоні з Польщею розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". КПП запрацював з 14:00 понеділка.

Про це повідомив﻿ віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі" , – повідомив урядовець.

За його словами, для розблокування пункту пропуску міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури "провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях".