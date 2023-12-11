Україна отримає від Швеції 120 млн євро допомоги

Швеція виділяє Україні 1,4 мільярда крон (приблизно 120 млн євро), які, серед іншого, підуть на підтримку населення країни напередодні зими, повідомляє Європейська правда.

Новий пакет підтримки був представлений у понеділок прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном та міністром закордонних справ Йоханом Форсселлом.

За словами Ульфа Крістерссона на пресконференції, це найбільша підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Більша частина коштів, 900 мільйонів шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого, підуть на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.

За словами Йогана Форсселла, саме це було затребувано українською стороною.

Він звинуватив Росію у проведенні своєрідного "енергетичного тероризму" проти України.

"Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано" , – сказав Йохан Форсселл.

Водночас Ульф Крістерссон попередив про наслідки, якщо країни ЄС не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет на саміті в Брюсселі цього тижня.