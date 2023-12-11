Міжнародна допомога Україні незначно знизиться у 2024 році – прогноз Fitch

Міжнародна допомога Україні на 2024 рік буде нижчою за 2023 рік, повідомляє Економічна правда.

Такі прогнози дає рейтингове агентство Fitch.

Водночас, за оцінками агентства, зменшення допомоги буде незначним.

"Незважаючи на політичні ризики щодо затвердження обіцяного фінансування, бюджетна допомога на 2024 рік буде лише трохи нижчою за 43 мільярди доларів, запланованих на 2023 рік" , - прогнозує Fitch.

Довгострокові пропозиції включають кредит ЄС для України на суму 50 млрд євро до 2027 року, а також загальніші гарантії фінансування офіційного сектору, які лежать в основі EFF МВФ.

"Умови МВФ на першому етапі програми незначні, і ми бачимо обмежений ризик того, що вони завадять виплаті коштів Фонду наступного року" , - йдеться у прогнозі.

Водночас Fitch Ratings бачить велику невизначеність фінансування з 2025 року, частково через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів, залишкові ризики щодо планів фінансування ЄС.

"Ми бачимо більшу невизначеність фінансування з 2025 року, частково через виборчий цикл у США, можливість більшої втоми донорів, залишкові ризики щодо планів фінансування ЄС та ймовірність того, що внутрішній банківський сектор не буде розвиватися далі збільшити свій державний борг" , - зазначає агентство.

Fitch прогнозує, що державний борг зросте до 94,5% ВВП на кінець 2024 року з 84,1% на кінець 2023 року (і 48,9% на кінець 2021 року), що значно перевищує середнє значення для рейтингу "B"/"C"/"D". суверенів, 70,7%. Прогнози не включають потенційну процедуру реструктуризації боргу, параметри якої залишаються невизначеними.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні CC та РДЕ в національній валюті на рівні ССС-.