Зеленський: Переговори з Путіним неможливі, як і компроміси

Російському диктатору Володимиру Путіну не потрібний мир в Україні. Тому переговори з ним чи з його кремлівськими спільниками неможливі, як і компроміси, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

"Перш за все, йому (Путіну, - ред.) не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну", - сказав президент.

Зеленський заявив, що не уявляє переговорів з російським диктатором чи російською стороною про людей, які живуть на окупованих територіях України.

"Як я можу домовлятися з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які знаходяться в якихось містечках-селищах, яких окупували, які там живуть. І тут сідають двоє людей чи дві команди і кажуть: хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі?" - висловився глава держави.

Президент наголосив, що згідно з Конституцією України він повинен захищати права і свободи людей, допомогти і звільнити від загарбників. Поруч з ним повинні бути громадяни, які готові взяти у руки зброю та допомогти людям в окупації.

"Хтось хоче вмирати? Ні. Всі живі люди. Але ця людина (Путін, - ред.) не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну - це два слова по телефону. Сказати своїм військам відійти. Це відновлення, це повне відновлення (території, - ред.), далі - це чисто дипломатія, далі розмова без будь-якої зброї. Ця людина не хоче це робити, вона не зацікавлена", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у 2014 році після окупації Росією частини Донбасу Путін заявляв, що не збирається йти повномасштабною війною проти України. Тоді виправданням диктатора було те, що він нібито допомагає російськомовним.

"Якщо це так, для чого він пішов повномасштабною війною? Все, що він каже, це неправда. Він не зацікавлений в незалежній Україні, йому потрібна Україна як частина, анклав Росії, що він зробив з Білоруссю, що робив з Молдовою, Грузією. Всюди, як у нас - захоплена частина цілісної території, щоб не було стабільності і вже через час прийти і захопити повністю. Україна просто велика держава і йому не вдалося. Тому, що йому поставити на компроміс? Хто він? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, слово якої варто нічого. Це не гарантії", - наголосив Зеленський.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.