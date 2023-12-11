Трамп більше не планує давати свідчення у справі про шахрайство

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він більше не планує давати свідчення на судовому процесі у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку у понеділок, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє CNN.

"Я вже дав усі можливі свідчення, і мені більше нема чого сказати. Крім того, що це цілковите втручання у вибори та полювання на відьом. Я не даватиму свідчень у понеділок", – зазначив Трамп.

Експрезидент вже давав свідчення в судовому процесі, але його поява в понеділок дала б йому можливість говорити довго, відповідаючи на запитання адвокатів про його бізнес та власність.

Зміна рішення Трампа відбулася в останню хвилину. Очікують, що судовий процес завершиться цього тижня після 11 тижнів слухань свідків, а вердикт оголосять не раніше початку наступного року.

Суддя вже встановив, що протягом 10 років фінансові звіти Трампа були шахрайськими, і тепер вирішить, скільки грошей заплатить політик, та чи зможе він і двоє його синів вести бізнес у штаті.

Раніше Федеральний апеляційний суд США постановив, що колишнього президента Дональда Трампа можна судити через штурм Капітолія 6 січня 2021 року – це може відкрити шлях до низки цивільних позовів проти нього.

Рішення федерального апеляційного суду США у Вашингтоні потенційно відкриває шлях і до інших цивільних позовів, у яких від експрезидента вимагатимуть компенсації за штурм Капітолія. Трамп ще може його оскаржити.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Дональд Трамп має постати перед судом у Вашингтоні за звинуваченням у змові з метою скасування результатів виборів у листопаді 2020 року, на яких переміг Байден.