Умєров провів відверту розмову з очільником Міноборони Угорщини

Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 11 грудня, провів телефонну розмову зі своїм колегою з Угорщини Крістофом Салай-Бобровницьким, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка очільника оборонного відомства України в соціальній мережі X.

"Щойно мав відверту телефонну розмову з моїм угорським колегою" , - йдеться в повідомленні.

Умеров подякував Угорщині за підтримку України в галузі розмінування та медицини, також він висловив надію на подальшу співпрацю.

"Також запросив міністра до Києва" , - додав Умєров.

Позиція Угорщини щодо допомоги Україні

Угорщина фактично засудила вторгнення РФ в Україну, однак активної участі в наданні допомоги Києву не бере. Останнім часом у Будапешті регулярно заявляють про необхідність скорочення допомоги Україні.

Видання The Guardian писало, що союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч із республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США.

Також Reuters розповідало, що Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро.