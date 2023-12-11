Шольц закликав західних союзників дати чітке послання Путіну

За кілька днів до саміту ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав усіх західних союзників чітко взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової допомоги Україні в її захисті від Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє DPA.

"Важливо, щоб, особливо в цій ситуації, ми разом в Європі і далеко за її межами дали сигнал Україні, що вона може розраховувати на нашу допомогу", – сказав він в Берліні на пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який йде у відставку.

Він підкреслив, що це також буде важливим сигналом для президента Росії Владіміра Путіна.

Тепер ми знаємо, що війна затягнеться надовго, сказав Шольц.

"Саме тому важливо також сформулювати довгострокову перспективу, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – і в тій мірі, в якій це буде потрібно", – заявив він.

Шольц зазначив, що Путін розраховує на зменшення солідарності з Україною.

"Це було б важливим посланням, якби ми сказали йому: "Не розраховуйте на це, ми готові робити те, що необхідно, доти, доки це буде необхідно", – пояснив він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими.

Нещодавно міністр оборони Німеччини відкинув звинувачення щодо недостатньої допомоги Україні, яка воює проти РФ.