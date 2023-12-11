Росіяни запустили кілька груп "Шахедів", є загроза для півдня (Оновлено)

Увечері 11 грудня росіяни запустили кілька груп "Шахедів", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

Про загрозу повідомили на Миколаївщині. Він рухається на захід. Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу для Одещини.

"Зафіксовано пуски кількох груп "шахедів" з Криму! Напрямок руху – на Одещину (курс може змінюватись)".

Оновлено: Пізніше військові повідомили про групу "Шахедів" на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей, яка рухається на північ. Крім того, повідомляють про чергову групу "шахедів" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.