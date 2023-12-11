Кулеба розповів про підсумки зустрічі з угорським візаві Сійярто

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про підсумки зустрічі з угорським візаві Петером Сійярто – першої особистої за час повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба написав в Instagram.

Голова українського МЗС сказав, що провів годинну "щиру розмову" із Сійярто.

"Ми давно одне одного знаємо, хоча справді з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та грунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання один одного. В України та Угорщини є запитання один до одного", – зазначив він.

За словами міністра, ключовою темою зустрічі було майбутнє рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

"Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру (Віктору Орбану. – Ред.). Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав: Петер, у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", – підсумував Кулеба.

Контакти між Києвом і Будапештом активізувались напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня, де мають розглянути рішення про відкриття переговорів про вступ із Україною та схвалення макрофінансової допомоги.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інавгурації президента Аргентини. А минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

А втім, вже після цих переговорів Орбан телефонував головуючій у Раді ЄС Іспанії та переконував не виносити на обговорення саміту питання про відкриття переговорів з Україною.