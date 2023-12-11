У США оголосили результати перевірки через витік секретних документів Пентагону

Міністерство Повітряних сил США у понеділок повідомило про притягнення до дисциплінарної відповідальності 15 військових Національної гвардії через скандал під назвою Discord Leaks – злив Джеком Тейшейрою секретних докуменів Пентагону, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил США

Розслідування підтвердило, що до несанкціонованого витоку інформації причетний сам Тейшейра, але в його підрозділі – 102-му розвідувальному крилі Розвідувального управління Повітряних сил Нацгвардії США – не вжили достатніх заходів після того, як стало відомо про дії військового.

Звіт вказує на низку "непрямих факторів", які уможливили скандал із витоком інформації, як-то непослідовні й неточні інструкції військовослужбовцям, неефективну процедуру дисциплінарних стягнень і відсутність належної пильності з боку командування.

У результаті керівництво Повітряних сил американської Нацгвардії оголосило дисциплінарні покарання для 15 військовослужбовців. Серед іншого, був відсторонений командир 102-го розвідувального крила полковник Шон Райлі, а одному з його заступників оголосили догану.

Крім того, 102-гу групу розвідки, спостереження і рекогносцировки у складі крила, де й проходив службу Тейшейра, відсторонили від виконання завдань, які передоручили іншим підрозділам у складі Повітряних сил Нацгвардії.

Паралельно Повітряні сили США прозвітували про посилення заходів безпеки для недопущення подібних витоків.

Йдеться, серед іншого, про посилення обмеженого доступу до секретної інформації, додаткових рекомендацій щодо багаторівневого фізичного захисту об'єктів і систем та посилення відповідальності за підозрілу поведінку.

21-річний Джек Тейшейра був заарештований Федеральним бюро розслідувань 13 квітня у своєму будинку в штаті Массачусетс. Сам він своєї провини не визнає.

Згідно з обвинувальним актом, Тейшейра мав доступ до секретної інформації, яку розмістив на ігровій онлайн-платформі Discord. Ці дані охоплювали інформацію щодо надання військового обладнання Україні, способу передачі обладнання та способу використання обладнання після його отримання.