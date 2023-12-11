Боррель запевнив, що Угорщина не поставить під загрозу підтримку України з боку ЄС

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що блокування Угорщиною продовження європейської допомоги Україні не порушить єдності Євросоюзу, повідомляє Ділова столиця.

Його слова наводить Euractiv.

"Я сподіваюся, що європейська єдність не буде порушена, тому що зараз не час послаблювати нашу підтримку України, а навпаки, посилювати її" , — заявив він.

Боррель підтвердив, що це питання обговорюватимуть лідери ЄС на їхньому саміті в Брюсселі.

Саміт лідерів Європейського союзу відбудеться 14 і 15 грудня, там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.

Як повiдомлялось", 6 грудня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наголосив, що Угорщина не змінить свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. 1 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам країни й не мають розпочинатися.