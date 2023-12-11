Сійярто після зустрічі з Кулебою не змінив думки щодо України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook розповів про свої враження від зустрічі з українським візаві Дмитром Кулебою вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Європейська правда.

У своєму дописі у Facebook Сійярто вкотре повторив тезу угорської влади про те, як із 2015 року Україна "постійно впроваджувала норми, які все більше обмежували права угорської національної спільноти".

Він підтвердив, що говорив із Кулебою передусім про майбутні рішення саміту Європейського Союзу щодо України, які, на думку Будапешта, "мають історичне значення для майбутнього всього ЄС".

"Пропозиція рішення є непідготовленою, і Єврокомісія майже не має уявлення про те, який вплив членство України в ЄС матиме на все об’єднання. Можна згадати хоча б нерозв’язані проблеми, спричинені попередніми рішеннями Єврокомісії щодо транзиту зерна або скасування дозволів для українських ваговозів", – написав голова угорського МЗС.

Серед інших тем обговорення було питання нацменшин і ухвалення Україною нового законодавства з урахуванням рекомендацій Ради Європи й Єврокомісії.

"Безперечно, ми обидва залишаємося відданими подальшому розвитку двосторонніх відносин", – підсумував Сійярто.

Контакти між Києвом і Будапештом активізувались напередодні засідання Європейської ради 14-15 грудня, де мають розглянути рішення про відкриття переговорів про вступ із Україною та схвалення макрофінансової допомоги.

Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інавгурації президента Аргентини. А минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

А втім, вже після цих переговорів Орбан телефонував головуючій у Раді ЄС Іспанії та переконував не виносити на обговорення саміту питання про відкриття переговорів з Україною.