Зеленський розпочав візит до США зі зустрічі з Остіном та топ-генералом

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США і вже зустрівся міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном, повідомляє Європейська правда.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США", – заявив голова держави.

Зеленський додав, що на зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", – написав президент.

Як повідомлялося, під час візиту до Сполучених Штатів 11-12 грудня президент Володимир Зеленський зустрінеться не лише з Джо Байденом, а й з представниками американського Конгресу, де розглядається пакет додаткового фінансування для України.

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.