ЗМІ: Понад 100 європейських політиків закликають США схвалити допомогу Україні

Понад сто високопоставлених європейських політиків завтра, 12 грудня, направлять спільний лист своїм колегам у США з проханням до Конгресу надати більше військової допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Відкритий лист підписали представники щонайменше 17 країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією, Польщею та Ірландією.

Це вказує на зростаючу стурбованість на континенті з приводу продовження підтримки Києва Америкою. У листі політики з ЄС вказують, що чують стурбованість, висловлену їхніми американськими друзями.

"Протягом багатьох років американські лідери, демократи і республіканці, просили європейців взяти на себе більше відповідальності за свою безпеку. Ми згодні з цим законним проханням" , - йдеться в листі.

Перемога Путіна додасть сміливості ворогам Європи

Європейці далі в листі вказали, що вони зробили в Україну такий самий внесок, як і США, після російського вторгнення. Політики заявили, що військові витрати зросли по всій Європі. Вони також уточнили, що американська військова допомога має вирішальне значення і є невідкладною.

"Перемога Путіна додасть сміливості нашим ворогам по всьому світу: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимося. Українці воюють, тому нам не потрібно цього робити" , - йдеться в листі.

Серед тих, хто підписався, були Бенджамін Хаддад, французький депутат від партії президента Еммануеля Макрона, а також Майкл Рот із Німеччини, голова комітету у закордонних справах Бундестагу, і його італійський колега Джуліо Тремонті.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Кошти передбачають понад 60 млрд доларів нового фінансування допомоги Україні.

Минулого тижня цю ініціативу почали розглядати у Конгресі. У Сенаті її не підтримали, бо всі республіканці виступили проти. Вони вимагають, щоб Білий дім врахував у законопроекті їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Наразі демократи намагаються домовитися з республіканцями щодо цього питання. Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдасться побороти паузу у допомозі від Сполучених Штатів Америки, яка спричинена розбіжностями у Конгресі.