МВФ схвалив другий перегляд програми для України: яким буде наступний транш
Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування - тепер Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 мільйонів доларів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.
"Ми працювали дуже близько з економічною командою України протягом останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми", - зазначила під час пресбрифінгу директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
Затвердження другого перегляду програми уможливлює переказ українському уряду третього траншу в розмірі близько до 900 млн дол.
"Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні. Не перемикайтесь - цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", - додав він.