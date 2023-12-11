МВФ схвалив другий перегляд програми для України: яким буде наступний транш

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 грудня затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування - тепер Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 мільйонів доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Ми працювали дуже близько з економічною командою України протягом останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми", - зазначила під час пресбрифінгу директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Затвердження другого перегляду програми уможливлює переказ українському уряду третього траншу в розмірі близько до 900 млн дол.