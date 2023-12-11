Зеленський: Якщо когось і надихають невирішені питання у США, то це Путіна

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Національному університеті оборони США зазначив, що нерозв’язані питання у США лише надихають Путіна, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський під час виступу.

"Якщо когось і можуть надихати нерозв’язані питання на Капітолійському пагорбі, то лише Путіна та його хвору свиту. Вони бачать, що мрії стають реальністю, коли бачать затримки та скандали. Вони бачать, як падає свобода, коли зменшується підтримка борців за свободу. Такі, як Путін, не мають навіть і сподіватися, що здолають свободу".

Зеленський також зазначив, що Росія прагне значно більшого, ніж земля, ресурси чи населення України. Україна, за його словами, потрібна Росії лише як плацдарм.

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