ISW: Війська РФ незначно просунулися на двох напрямках
Російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і в районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Російські війська 11 грудня продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і незначно просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).
У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили щонайменше чотири російські атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки (9 км на схід від Куп’янська) та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та щонайменше п’ять російських атак на Лиманському напрямку поблизу Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної) і Терни (17 км на захід від Кремінної).
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська ведуть наступальні дії на Куп'янському напрямку в районі Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп'янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) і в Лимані.
Сирський також повідомив, що російські військові перекидають поблизу Синьківки штурмові підрозділи, які раніше були в резерві.
Також 11 грудня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і останнім часом незначно просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).
Російські військові блогери заявили, що російські війська здійснили тактичний наступ у районі залізниці біля Степового та на півночі Степового.
Окрім цього, 11 грудня російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Російські військові блогери стверджували 10 і 11 грудня, що російські війська просунулися в північно-західній Мар’їнці (безпосередньо на захід від Донецька), але українські війська все ще утримують позиції в населеному пункті.
Українські сили продовжували проводити наземні операції поблизу Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські військові блогери стверджували, що українські сили зміцнили позиції в районі на південь від Кринок і що українські війська скористалися поганою погодою, щоб транспортувати 30-50 осіб особового складу на східний берег.
Ключові висновки ISW за 11 грудня
- Центральна виборча комісія Росії 11 грудня оголосила, що Росія проведе голосування на президентських виборах 2024 року в окупованій Україні, ймовірно, намагаючись легітимізувати російську окупацію та правління президента Росії Володимира Путіна.
- Російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні в ніч з 10 на 11 грудня.
- Сполучене Королівство (Велика Британія) і Норвегія очолить коаліцію, спрямовану на надання короткострокової та довгострокової допомоги ВМС України, оскільки Великобританія оголосила про додаткові положення про морську допомогу Україні.
- Президент Росії Володимир Путін висловив намір розширити військово-морський потенціал Росії в районах далеко за межами України та Східної Європи, ймовірно, намагаючись зміцнити та розширити здатність Росії загрожувати Заходу.
- Російська Держдума схвалила поправки, які дозволяють російським судам штрафувати або призначати на примусову роботу іноземців, засуджених за злочини в Росії, ймовірно, в рамках постійних зусиль з примусу мігрантів до російської військової служби.
- Заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв 11 грудня заявив, що уряд РФ внесе "точкові зміни" до російської конституції.
- Російські війська 11 грудня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, а також на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.
- Українські військові зазначили, що нещодавно російські війська активізували механізовані наступальні операції поблизу Авдіївки.
- 11 грудня набув чинності російський закон, який, ймовірно, покликаний запобігти втечі російських призовників з військової служби.
- Росія продовжує незаконно депортувати дітей з окупованої України до Росії під виглядом реабілітаційних та медичних програм. Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати свою участь у цьому.