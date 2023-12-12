ISW: Війська РФ незначно просунулися на двох напрямках

Російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і в районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Російські війська 11 грудня продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і незначно просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили щонайменше чотири російські атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки (9 км на схід від Куп’янська) та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та щонайменше п’ять російських атак на Лиманському напрямку поблизу Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної) і Терни (17 км на захід від Кремінної).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська ведуть наступальні дії на Куп'янському напрямку в районі Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп'янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) і в Лимані.

Сирський також повідомив, що російські військові перекидають поблизу Синьківки штурмові підрозділи, які раніше були в резерві.

Також 11 грудня російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і останнім часом незначно просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери заявили, що російські війська здійснили тактичний наступ у районі залізниці біля Степового та на півночі Степового.

Окрім цього, 11 грудня російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Російські військові блогери стверджували 10 і 11 грудня, що російські війська просунулися в північно-західній Мар’їнці (безпосередньо на захід від Донецька), але українські війська все ще утримують позиції в населеному пункті.

Українські сили продовжували проводити наземні операції поблизу Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські військові блогери стверджували, що українські сили зміцнили позиції в районі на південь від Кринок і що українські війська скористалися поганою погодою, щоб транспортувати 30-50 осіб особового складу на східний берег.

Ключові висновки ISW за 11 грудня