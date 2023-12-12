Курс валют НБУ на 12 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 11 грудня зріс на 13 коп. до 36.87 за 1 долар.
Євро подорожчав на 7 коп. до 39.67 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 4.05 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 18 коп. до 46.37 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 14 коп. до 41.84 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.16 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.871 600
|EUR
|Євро
|39.673 800
|RUB
|Рубль
|0.405 440
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46.373 400
|CHF
|Швейцарський франк
|41.840 100
|PLN
|Польський злотий
|9.161 100