Курс валют НБУ на 12 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 11 грудня зріс на 13 коп. до 36.87 за 1 долар.

Євро подорожчав на 7 коп. до 39.67 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 4.05 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 18 коп. до 46.37 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 14 коп. до 41.84 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.16 за 1 польський злотий.