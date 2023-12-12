ППО вночі знищила 9 "Шахедів" та 2 ракети – Повітряні сили

У ніч на 12 грудня російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками типу Shahed та авіаційними ракетами Х-59. Сили протиповітряної оборони знищили 9 "Шахедів" та дві ракети.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники росіяни запустили з району Балаклави в окупованому Криму. Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів", 9 із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Також ввечері 11 грудня ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях.