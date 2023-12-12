У Київстару стався масштабний збій, компанія вирішує проблему

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар", але відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблеми. Про це заявила речниця компанії Ірина Леліченко, повідомляє Українська правда.

Вранці користувачі повідомляють у соцмережах, що не можуть здійснювати дзвінки і надсилати повідомлення, сайт компанії також не працює.

"Зранку 12 грудня в мережі "Київстару" стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння" , – зазначила вона.

На час усунення технічних складнощів Леліченко порадила абонентам скористатися послугою "Національний роумінг".