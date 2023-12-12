МВФ прогнозує прискорення зростання ВВП України та зниження інфляції

Макроекономічні показники України виявилися сильнішими, ніж очікувалося, незважаючи на вторгнення Росії в Україну. Це сприяло перегляду прогнозів МВФ економічного зростання у бік підвищення.﻿ Про це йдеться в заяві МВФ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку, зокрема після виходу Національного банку України з режиму прив'язки обмінного курсу, підкріпленого сильними резервами" , - йдеться у заяві.

У листопаді базовий прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році було переглянуто до 4,5 відсотка. Очікується, що у 2024 році зростання дещо знизиться до 3-4% у міру продовження війни. Однак перспективи, як і раніше, схильні до значних ризиків, пов'язаних з виключно високою невизначеністю, викликаною війною, потенційними прорахунками в політиці, а також затримками або браком зовнішнього фінансування.

Як зазначила глава МВФ Крістіна Георгієва, вторгнення Росії в Україну продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати.

"Тим не менш, економіка України виявилася стійкою в міру настання відновлення, а макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці" , - сказала вона.

За її словами, попри те, що відновлення економіки, як очікується, продовжиться, перспективи пов'язані зі значними ризиками, зумовленими переважно виключно високою невизначеністю, пов'язаною з війною. Також дуже важливо, щоб зовнішнє фінансування на пільгових умовах тривало на своєчасній та передбачуваній основі та підтримувало темпи реформ.