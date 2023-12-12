МВФ прогнозує прискорення зростання ВВП України та зниження інфляції
Макроекономічні показники України виявилися сильнішими, ніж очікувалося, незважаючи на вторгнення Росії в Україну. Це сприяло перегляду прогнозів МВФ економічного зростання у бік підвищення. Про це йдеться в заяві МВФ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку, зокрема після виходу Національного банку України з режиму прив'язки обмінного курсу, підкріпленого сильними резервами", - йдеться у заяві.
У листопаді базовий прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році було переглянуто до 4,5 відсотка. Очікується, що у 2024 році зростання дещо знизиться до 3-4% у міру продовження війни. Однак перспективи, як і раніше, схильні до значних ризиків, пов'язаних з виключно високою невизначеністю, викликаною війною, потенційними прорахунками в політиці, а також затримками або браком зовнішнього фінансування.
Як зазначила глава МВФ Крістіна Георгієва, вторгнення Росії в Україну продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати.
"Тим не менш, економіка України виявилася стійкою в міру настання відновлення, а макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці", - сказала вона.
За її словами, попри те, що відновлення економіки, як очікується, продовжиться, перспективи пов'язані зі значними ризиками, зумовленими переважно виключно високою невизначеністю, пов'язаною з війною. Також дуже важливо, щоб зовнішнє фінансування на пільгових умовах тривало на своєчасній та передбачуваній основі та підтримувало темпи реформ.
"Оскільки війна затягується, вона продовжує виснажувати державні фінанси України. Своєчасні зовнішні виплати, а також постійні зусилля на внутрішньому ринку є ключем до задоволення фінансових потреб України та збереження макроекономічної та фінансової стабільності", - додала глава МВФ.