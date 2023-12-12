Росія за добу втратила 800 військових і 9 танків – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 800 військових, 9 танків, 19 бронемашин, 3 артилерійські системи та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.2022 до 12.12.2023 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 340650 (+800) осіб,
- танків – 5664 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 10579 (+19) од,
- артилерійських систем – 8073 (+3) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засобів ППО – 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),
- крилатих ракет – 1596 (+10),
- кораблів /катерів – 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14) од,
- спеціальної техніки – 1170 (+2)