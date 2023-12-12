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Росія за добу втратила 800 військових і 9 танків – Генштаб

Росія за добу втратила 800 військових і 9 танків – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 800 військових, 9 танків, 19 бронемашин, 3 артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.2022 до 12.12.2023 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 340650 (+800) осіб,
  • танків – 5664 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 10579 (+19) од,
  • артилерійських систем – 8073 (+3) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засобів ППО – 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),
  • крилатих ракет – 1596 (+10),
  • кораблів /катерів – 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 1170 (+2)

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