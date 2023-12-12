ЄС розкритикував фінальну заяву кліматичного саміту за недостатню амбіційність

Євросоюз і окремі країни-члени розкритикували проєкт фінальної заяви кліматичного саміту, що проходив у Дубаї, вважаючи текст недостатньо сильним, повідомляє Європейська правда.

Багато європейських країн схарактеризували проєкт документа як розчарування, оскільки у ньому не декларуються наміри поступово відмовлятися від викопного палива.

У проєкті прописано декілька кроків, які можуть знизити викиди парникових газів: потроїти використання відновлюваних джерел енергії до 2030 року, використання новітніх технологій для уловлювання діоксиду вуглецю, більше залучення атомної енергетики. Щодо викопного палива, то йдеться про те, щоб за можливості скорочувати виробництво та споживання вугілля, нафти й газу у "чесний і впорядкований спосіб".

"Ця пропозиція від головування саміту – це розчарування. Це в цілому недостатньо. Ключові елементи є неприйнятними для нас як Євросоюзу" , – заявила міністерка закордонних справ Німеччини, представниця "Зелених" Анналена Бербок.

За її словами, з проєкту випливає, що викопне паливо і надалі може продовжувати відігравати важливу роль і буде можливим будівництво нових ТЕЦ на вугіллі.

Вона додала, що з таким обсягом дій світова спільнота не зможе стримати глобальне підвищення температури повітря.

Головний перемовник від ЄС Вопке Хукстра та міністерка з питань довкілля Іспанії Тереза Рібера також відреагували негативно. Перший заявив, що переговори щодо проєкту заяви мають тривати "стільки, скільки необхідно".

Аргументом членів ЄС є не лише те, що вони хочуть рішень, які відповідали би кліматичним цілям самого Євросоюзу, а й те, що на відстоювання ними рішучих дій розраховують багато бідніших країн Глобального півдня, які вже гостро відчувають на собі наслідки кліматичних змін.

Раніше Нідерланди попередньо погодились виділити 15 мільйонів євро до нового кліматичного фонду для бідніших країн, заснованого на кліматичному саміті COP28 в Дубаї.