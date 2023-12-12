Окупанти формують штурмові підрозділи з офіцерів – речник Генштабу ЗСУ

Російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який не користується авторитетом серед військовослужбовців ЗС РФ, наказав створювати штурмові підрозділи з офіцерів. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Укрінформ.

"Загалом генерал Теплінський, що зараз обіймає посаду командувача російського окупаційного угруповання військ "Днєпр", не користується авторитетом серед військовослужбовців ЗС РФ. Зокрема, його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу. Досить буденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів", - сказав він.

Окремо речник поінформував, що Теплінський видав наказ про формування штурмових підрозділів з-поміж офіцерського складу росіян.

"Це такі собі ударні батальйони, за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи - це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація", - заявив Ковальов.

Як повідомлялося, Раніше Ковальов заявляв, що на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей нестача офіцерського складу становить понад 60%, у Криму - 30.