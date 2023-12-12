Стало відомо, скільки САУ "Богдана" виготовили для ЗСУ

Для збройних сил на українських оборонних заводах зібрали вже близько тридцяти САУ "Богдана", повідомляє Економічна правда.

Розробники розповіли, що сьогодні "Богдана" є однією з найбільш застосовуваних самохідних артилерійських установок 155 калібру, а на фронті їх працюють уже десятки. За даними джерел в силах оборони, на замовлення армії зібрали близько 30-ти цих САУ.

У тексті також йдеться, що жодна САУ "Богдана" не була знищена на полі бою, але є кілька пошкоджених одиниць, які зараз на ремонті. До серійного виробництва залучено 25 підприємств та 400 людей. Коштує українська гаубиця вдвічі дешевше за французьку САУ Caesar.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вийшла на темп виробництва 6 САУ "Богдана" на місяць.