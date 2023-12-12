Виступи Зеленського не змінять вимоги республіканців до Байдена – сенатор

Сенатор і провідний перемовник Республіканської партії у питаннях допомоги Україні та захисту кордонів США Джеймс Ленкфорд заявив, що жодна із промов президента Володимира Зеленського до американських законодавців не змінить вимог республіканців до Конгресу, повідомляє Ліга.net.

Сенатора запитали, чи готовий він почекати з питанням щодо безпеки кордонів з Мексикою до наступного року, якщо/коли Зеленський закликатиме Конгрес негайно схвалити допомогу Україні.

Ленкфорд відповів категорично: "Ні, ні".

Минулого тижня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США можуть гарантувати надання Україні військової підтримки ще на кілька тижнів, а після – закінчаться можливості.

Вчора Зеленський заявив, що не засмучений через паузу у допомозі від американських союзників, оскільки він ще "не програв цю битву".