FT: ЄС хоче залучити 15 млрд євро з активів РФ на фіндопомогу Україні

Євросоюз має намір залучити 15 мільярдів євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомогу Україні. Про це пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Європейська правда.

За їхніми даними, у вівторок Брюссель запропонує обмежити прибутки, отримані від заморожених активів Росії в ЄС, з метою зрештою вилучити до 15 млрд євро для України.

Зазначають, що невдалі спроби США та ЄС домовитися про додаткову фінансову підтримку України дали новий поштовх пропозиціям використати заморожені гроші РФ.

Як стверджують джерела видання, Єврокомісія спочатку вимагатиме від депозитаріїв цінних паперів, що володіють активами російського центробанку, розміщувати прибуток, отриманий від них, на окремих рахунках.

Депозитарії цінних паперів отримують прибуток, реінвестуючи кошти від погашення цінних паперів, таких як державні облігації, оскільки платежі в Москву заборонені через санкції.

На другому етапі плану прибутки будуть перераховані до спільного бюджету ЄС, щоб допомогти підтримати Україну, зауважують джерела. При цьому країни-члени ЄС мають одностайно підтримати цей план, а також подальші кроки з його реалізації, перш ніж Київ отримає гроші.