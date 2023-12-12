У Повітряних силах прокоментували нічну атаку "Шахедів" з Криму
Цієї ночі російські терористи запускали по Україні дрони-камікадзе "Шахед" з території тимчасово окупованої Балаклави у Криму. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Від вечора почалися звичні для нас атаки "Шахедів". Цього разу вони летіли з району Балаклави, з тимчасово окупованого Криму, заходили вони як зазвичай з півдня. Ну і знищувалися підрозділами мобільних вогневих груп, які дедалі ефективніше відпрацьовують по "Шахедах", - розповів Ігнат.
Він зазначив, що сьогодні не було стовідсоткового результату: лише 9 із 15 БПЛА знищено.
"Але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей...Впливають, звичайно, на відбиття повітряного нападу погодні умови. Нічний час, хмарність, туман заважають більш ефективно відпрацьовувати", - додав речник.