США радять Україні окопуватися на досягнутих позиціях та нарощувати сили − NYT

Сполучені Штати посилюють надання військовий консультацій Україні і наразі рекомендують Києву закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати сили і озброєння упродовж року. Про це пише The New York Times, повідомляє Українська правда.

"Деякі американські військові хочуть, щоб Україна дотримувалася стратегії "утримувати і розбудовувати" − зосередитися на утриманні території, яку вона має, і розбудові своєї здатності виробляти зброю у 2024 році" , – йдеться в статті.

Сполучені Штати вважають, що ця стратегія підвищить самодостатність України і забезпечить Києву можливість дати відсіч будь-якій новій російській агресії.

За даними видання, мета такої стратегії полягає в тому, щоб створити достатньо достовірну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі в змістовних переговорах наприкінці наступного року або у 2025 році.

Американські чиновники переконані, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну.

У США вважають, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік − найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли загинули тисячі молодих людей, а лінії фронту змінилися дуже мало.

Видання пише, що українські лікарні вже переповнені пораненими солдатами − протягом усього цьогорічного контрнаступу з фронту туди і назад їздили карети швидкої допомоги.

"Україна не оприлюднила офіційну кількість загиблих, але офіційні особи визнають, що втрати були значними" , − зазначає NYT.

Видання також пише, що кампанія 2023 року не була повним провалом − американські посадовці, зокрема, вказують на успішні та руйнівні атаки України на Чорноморський флот Росії та військові командні пункти в Криму.

За словами деяких посадовців, це була велика військово-морська перемога країни, яка не має військово-морського флоту.