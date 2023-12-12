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На Одещині через атаку дронів пошкоджена спортивна установа

На Одещині через атаку дронів пошкоджена спортивна установа
Фото: ілюстративне, Одеська обласна прокуратура

В Одеській області внаслідок нічної атаки "Шахедів" пошкоджені будівлі спортивної установи. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили﻿ в Силах оборони півдня України.

"На Одещині внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи. Люди не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Також в Силах оборони півдня повідомляють, що вночі на Одещині збили два "Шахеди". Ще по одному безпілотнику збили у Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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