На Одещині через атаку дронів пошкоджена спортивна установа
В Одеській області внаслідок нічної атаки "Шахедів" пошкоджені будівлі спортивної установи. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
"На Одещині внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи. Люди не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Також в Силах оборони півдня повідомляють, що вночі на Одещині збили два "Шахеди". Ще по одному безпілотнику збили у Миколаївській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.