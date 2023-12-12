Україна зобов'язалася виконати ще 12 вимог МВФ за оновленим меморандумом

Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений меморандум про економічну та фінансову політику в межах другого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за 12 додатковими вимогами, повідомляє ЛігаБізнес.

З попередніх вимог, які Україна повинна була виконати для другого перегляду, країна виконала 11, але чотири – з затримкою.

Один маяк – створення концептуальної записки щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній – Україна не виконала, його перенесли на кінець березня.

До кінця року залишаються ще три "старі" маяки:

перегляд поточних процедур управління державними інвестиціями;

затвердження Національної стратегії доходів;

ухвалення законодавства для підвищення інституційної незалежності САП.

Ще один "старий" бенчмарк – підготовка засад оздоровлення банків у консультаціях з ФГВФО та експертами МВФ – перенесли з кінця березня 2024 року на кінець грудня 2024 року, а маяк "запровадження методології оцінки ризиків під час здійснення нагляду" залишається на кінець червня.

Додалися такі маяки: