Україна зобов'язалася виконати ще 12 вимог МВФ за оновленим меморандумом
Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений меморандум про економічну та фінансову політику в межах другого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за 12 додатковими вимогами, повідомляє ЛігаБізнес.
З попередніх вимог, які Україна повинна була виконати для другого перегляду, країна виконала 11, але чотири – з затримкою.
Один маяк – створення концептуальної записки щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній – Україна не виконала, його перенесли на кінець березня.
До кінця року залишаються ще три "старі" маяки:
- перегляд поточних процедур управління державними інвестиціями;
- затвердження Національної стратегії доходів;
- ухвалення законодавства для підвищення інституційної незалежності САП.
Ще один "старий" бенчмарк – підготовка засад оздоровлення банків у консультаціях з ФГВФО та експертами МВФ – перенесли з кінця березня 2024 року на кінець грудня 2024 року, а маяк "запровадження методології оцінки ризиків під час здійснення нагляду" залишається на кінець червня.
Додалися такі маяки:
- знайти джерела для збільшення власних надходжень бюджету 2024 року на 0,5% ВВП (кінець лютого);
- змінити КПК в частині розгляду справ ВАКС одним суддею або колегією з трьох суддів (кінець березня);
- ухвалити закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (кінець червня);
- провести зовнішній аудит фінансового стану компаній теплокомуненерго, з розбивкою боргів до і після лютого 2022 року (кінець червня);
- провести аудит ефективності податкових пільг та втрат від них (кінець липня);
- ухвалити закон про створення нового суду для розгляду справ проти держорганів – НБУ, НАБУ, НАЗК (кінець липня);
- розробити політику державної власності держпідприємств, дивідендну політику та стратегію приватизації (кінець серпня);
- визначити найбільш постраждалі від війни держкомпанії та підготувати оцінку потенційних фіскальних та квазіфіскальних ризиків (кінець вересня);
- провести зовнішній аудит ефективності НАБУ (кінець вересня);
- за допомогою МВФ провести діагностику довоєнного процесу підготовки середньострокового бюджету для посилення стратегічного підходу до бюджету (кінець жовтня);
- ухвалити постанову з планом дій, які встановлять чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням та капітальними видатками, а також визначать Мінфін відповідальним за нагляд (кінець грудня);
- збереження всіх державних банків в управлінні Мінфіну, передання всіх націоналізованих несистемних банків у Фонд гарантування вкладів (постійний маяк).