З літа українці отримали майже 140 тисяч дозволів на зброю

За останні п’ять з половиною місяців, відколи працює реєстр зброї, громадяни України отримали понад 137 тисяч дозволів на володіння зброєю.﻿﻿ Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України, повідомляє Українська правда.

23 червня в Україні розпочав роботу реєстр зброї.

Відтоді українці подали понад 149 тисяч заяв від громадян на отримання різних видів дозволів на зброю, а поліцейські прийняли понад 137 тисяч рішень про надання відповідних дозволів.

У МВС також додали, что українці регулярно звертаються до контакт-центру із питаннями щодо отримання послуг в Єдиному реєстрі зброї або для вирішення проблемних ситуацій.

Реєстр зброї працює майже пів року МВС

По консультацію щодо реєстрації зброї можна звертатися: