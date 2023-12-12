З літа українці отримали майже 140 тисяч дозволів на зброю
За останні п’ять з половиною місяців, відколи працює реєстр зброї, громадяни України отримали понад 137 тисяч дозволів на володіння зброєю. Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України, повідомляє Українська правда.
23 червня в Україні розпочав роботу реєстр зброї.
Відтоді українці подали понад 149 тисяч заяв від громадян на отримання різних видів дозволів на зброю, а поліцейські прийняли понад 137 тисяч рішень про надання відповідних дозволів.
У МВС також додали, что українці регулярно звертаються до контакт-центру із питаннями щодо отримання послуг в Єдиному реєстрі зброї або для вирішення проблемних ситуацій.
Реєстр зброї працює майже пів року МВС
По консультацію щодо реєстрації зброї можна звертатися:
- За телефоном: 044 334 40 35
- За допомогою Телеграм-бота: @arms_mvs_bot
- У чат-бот в Єдиному вікні для громадян – https://services.mvs.gov.ua/.