У Єврокомісії закликали відновити рух на решті КПП з Польщею

В Єврокомісії привітали розблокування пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі та закликали відновити рух на решті КПП. Про це йдеться в заяві єврокомісарки з питань транспорту Адіни Велян, повідомляє Європейська правда.

"Ми як і раніше стурбовані тим, що три інші пункти перетину кордону між Польщею та Україною продовжують залишатися заблокованими" , – зазначила вона.

За її словами, життєво важливо, щоб відповідні національні та місцеві органи влади вжили необхідних заходів для забезпечення руху товарів через зовнішні кордони ЄС.

"Я запрошую всі сторони до співпраці з Єврокомісією для реалізації заходів, які підвищать ефективність роботи пунктів перетину кордону та забезпечать належне застосування Угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС" , – додала вона.

Привітавши розблокування пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", єврокомісарка зауважила, що його блокада з 6 листопада мала значні наслідки для України, Польщі та ЄС, але, в першу чергу, для всіх водіїв, які опинилися в ситуації блокади.

"Я хочу нагадати всім залученим сторонам про шкоду, яку ці протести завдають європейській економіці, ланцюгам поставок, іншим операторам доріг та Україні – країні, що перебуває у стані війни. Решта пунктів перетину кордону мають бути розблоковані без зволікань" , – резюмувала Велян.

Станом на ранок 12 грудня триває блокування руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та в одному – на в’їзд до Словаччини, загалом у чергах на кордоні – понад 5 тисяч вантажівок.