Окупанти продовжують наступ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський

Російські війська продовжують масований наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.﻿﻿ Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.

"Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби. За дві доби – 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону" , – зазначив командувач.

За даними генерала, 11 грудня Сили оборони відбили 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

10 грудня на Авдіївському напрямку було відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні.

Активний ворог і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби українські захисники відбили 14 атак.

10 грудня на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного та західніше Новопокровки.

Водночас, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зазначає Тарнавський.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб.

Сили оборони знищили 7 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ та одиницю спеціальної техніки.