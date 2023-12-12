В уряді розповіли, коли сподіваються відновити роботу "Київстару"

У мережі мобільного оператора "Київстар" тривають ремонтні роботи, які сподіваються завершити протягом чотирьох-п'яти годин.﻿ Про це заявив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на підсумковій зустрічі команди Мінвідновлення з головами дипмісій та громадськістю, повідомляє Економічна правда.

"Сподіваємося, за кілька годин повернеться в роботу" , - сказав віцепрем'єр.

За словами Кубракова, зараз відбуваються ремонтні роботи, які можуть тривати чотири-п'ять годин.

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Нагадаємо, зранку 12 грудня у мережі "Київстар" стався технічний збій. Через це недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентів.

Користувачі "Київстару" зранку 12 грудня також не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг.